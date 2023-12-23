Sabancı’dan sürdürebilirliğe 5 milyar $’lık yatırım

Dubai'deki COP28 zirvesine kalabalık bir grupla katılan Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Yeşim Özlale Önen, "Hedefler belli, bunun için şirketlere sadece milyar dolarlık yatırım bütçeleri değil harekete geçecek cesur ve hızlı yeni nesil çalışanlar gerekiyor. Biz bunu arıyoruz. Bir de akademi kuruyoruz" diye konuştu. Topluluğun 2021'de açıkladığı 2050 'Net Sıfır' hedefine dikkat çeken Önen, "Bu konuda uzun vadeli taahhütte bulunan ilk holding olan Sabancı, sürdürülebilirlik yol haritasını kararlı şekilde uygulamayı sürdürüyor. 2021'e göre, 2030'da toplam emisyonlarını yüzde 42 azaltmayı amaçlıyor. 2022- 2027 arasını kapsayan 6 yıllık dönemde sürdürülebilirlikle bağlantılı alanlara 5 milyar dolarlık yatırım yapacak. Türkiye'de önümüzdeki dört yılda yapılacak yaklaşık her üç rüzgâr ve güneş santral yatırımından biri Sabancı imzası taşıyacak. Bu gibi inisiyatiflerle, hızımızı ve ölçeğimizi daha da artıracağız" dedi.Önen'in verdiği bilgilere göre, Sabancı Holding yolunu sürdürülebilirlik hedefleriyle paralel çizmiş durumda. Önen üst yönetimden tam destek aldıklarını da belirterek, şunları anlattı: "Bizi yüzde 42 hedefine götürecek gençleri seçmemiz gerekiyor. Yeni yetenekleri aramıza katarken de özellikle iki konuya bakıyoruz. Birincisi cesaret. Artık insanların davranış değiştirmesi gerekiyor. Bunun için cesur olmaları şart. Diğer önemli konu da aciliyet hissiyle aksiyon almak... Diğer yandan, sürdürülebilirlik rolleri mesela. Bulmak da zor var olanları tutmak da... Çünkü çok uzmanlık gerektiriyor."2020'DEN itibaren, tüm genel müdür ve grup başkanlarının performans değerlendirmesinde ESG hedeflerine yüzde 20 seviyelerinde ağırlık verdiklerini anlatan Önen, "Bu da, bizim süreci en üst düzeyde sahiplendiğimizin göstergelerinden biri. Bu holdingler arasında da bir ilk" dedi. Önen, bir Sürdürülebilirlik Akademisi kurmayı planladıklarını da söyledi.