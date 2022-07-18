Sabiha Gökçen Havalimanı 17 Temmuz’da 2022 yılı yolcu rekorunu kırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 582 sefer ve 100 bini aşan yolcu sayısıyla 17 Temmuz'da 2022 yılının en yoğun gününü yaşadı.

İSG açıklamasına göre, İSG salgın sonrasında gerçekleşen uçuş ve yolcu sayısıyla yeni bir rekora daha imza attı. Yaz sezonu ve bayram tatili yoğunluğunun birleştiği 17 Temmuz Pazar günü İSG, 582 sefer ve toplamda 101 bin 804 yolcu sayısı ile 2022'nin en yoğun gününü yaşadı. İSG, yolcu yoğunluğu bakımından 2022'nin rekorunu kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, bayram dönüşü yolcu ve uçuş rakamlarında yeni bir rekora daha imza attıklarını belirterek, "Şehrin lider havalimanını tercih eden misafirlerimize mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi ve 2022 yılında sadece üç ayda, dış hat yolcu oranları, performansımızda tarihi bir zirve yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi yüzde 6'yı aştı." ifadelerini kullandı.

İSG 2022'NİN İLK YARISINDA 13,7 MİLYON YOLCU AĞIRLADI

Yaz sezonunda hızlanan hava yolculuğundaki toparlanma Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu rakamlarına da yansıdı. İSG 2022'nin ilk yarısında 13,7 milyon yolcu ağırladı. 41 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı olan İSG, salgın sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi.