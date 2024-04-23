Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 23 Nisan Konseri

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda 23 Nisan kutlamasına, çocuk müzisyenlerin muhteşem performansı damga vurdu. Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası'ndan 45 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen mini konsere yolcular ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in adını taşıyan havalimanında 23 Nisan sürpriziyle karşılaşan yerli ve yabancı misafirler, konseri ilgiyle izledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyanın tek çocuk bayramı 23 Nisan tüm terminalde çocuklar, veliler, çalışanlar ve misafirleri eşliğinde kutlandı.

Adalar'dan İstanbul'a büyük bir heyecanla gelen minik müzisyenler Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı Sabiha Gökçen'de 23 Nisan'ı doyasıya kutladı. 2016 yılında kurulan Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, keman, viyola, çello ve kontrbas çalan toplam altmış çocukla çalışmalarına devam ediyor.