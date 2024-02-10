Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda ilk uzun menzilli direkt uçuş gerçekleşti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Kuala Lumpur merkezli yeni hattı ile küresel ağını genişletti.

Bu kapsamda Malezya merkezli havayolu şirketi Batik Air Malaysia'nın, Airbus A330 tipi uçaklarla haftada dört kez karşılıklı gerçekleştireceği Kuala Lumpur-İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) seferleri dün itibariyle başladı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ilk uzun menzilli uçuş olarak kayıtlara geçti.

Malezya'dan gelen Batik Air uçağı, geleneksel su takı töreniyle karşılanırken, yolculara da terminalde çiçek verildi ve lokum ikram edildi.

İSTANBUL VE KUALA LUMPUR'U BİRBİRLERİNE BAĞLAYAN UÇUŞ

Kültür ve finans başkenti Kuala Lumpur ile köklü tarihi, mimarisi, kültürel zenginlikleri olan İstanbul'u, 10 saat 50 dakikalık direkt uçuşla birbirine bağlayan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki en uzun menzilli uçuş rotası, iş-tatil amaçlı seyahatler için kolaylık ve uygun fiyat seçenekleri sunacak.

Güney Doğu Asya'nın en hızlı büyüyen şehrinden Kuala Lumpur'dan İstanbul'a gelecek yolcular, İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin turizm olanakları ve tarihiyle ilgi gören İzmir, Antalya, Muğla, Kapadokya, Mardin gibi eşsiz güzelliklere sahip yerlerini de keşfedebilecek.

Bu yeni rotayla yolcular aynı zamanda Sabiha Gökçen üzerinden Avrupa'ya bağlanırken, Kuala Lumpur inişli olarak da Güneydoğu Asya, Doğu Asya ve Avustralya'ya daha kolay, hızlı ve uygun fiyatlarla ulaşabilecek.

İstanbul'dan hareket eden yolcular direkt uçuşla, çeşitli etnik kökenleri, dilleri ve dinleri içinde barındıran Malezya'ya, buradan aktarmalı olarak da Jakarta, Bali, Singapur, Bangkok, Phuket, Tokyo, Seoul ve Perth gibi diğer popüler destinasyonlara daha kolay, daha konforlu gidebilecek.

GİDİŞ-DÖNÜŞ GÜNLERİ VE SAATLERİ

Kuala Lumpur'dan hareket edecek uçak her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 16.50'de kalkacak ve yerel saatle 22.45'te İstanbul'a varacak. Pazar günlerinde ise saat 20.00'de hareket edecek uçak kente 01.55'te inebilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı dönüş uçağı ise her pazartesi saat 05.00'te hareket edecek ve Kuala Lumpur'a 20.50'de varacak. Salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 12.05'te hareket edecek uçak Kuala Lumpur'a 15.55'te varacak.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI AVRUPA'DA İLK 10'DA

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) 2023 trafik raporuna göre Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında yer aldı. Havalimanı geçen yıl ayrıca tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2023 yılında 37.1 milyon yolcuya hizmet vererek performansında tarihi bir zirve yakaladığı 2019 seviyesini aştı.

Kısa bir zaman önce açılan 2. pisti ile kapasitesini ikiye katlaması beklenen havalimanı, halihazırda 54 ülkede 163 destinasyonu birbirine bağlıyor.

