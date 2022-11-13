Sağlık ödemelerinde hakkaniyet

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, aralıkta yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının belirlenmesini reel tabloya göre yapacaklarını belirterek, sağlık sistemindeki ödemeleri hakkaniyetli hale getireceklerini söyledi. Bilgin "SUT fiyatlarında şimdi işlem bazında fiyat belirlemesi yapıyoruz. Bu konuda bir bilim kurulu oluşturduk. Apandisit ameliyatı diyelim ki 18 lira. Yüzde 100 artırırsanız ne olacak? Oysa bu ameliyatları, yapılan işlemleri ve kullanılan malzemeleri tek tek değerlendirmek, onların fiyatlarını tek tek belirlemek gerekir. Bu uzun çalışmayı bir yıl önce başlattım. Komisyondaki arkadaşımızla geçen hafta görüştüm, bitmek üzere" dedi.