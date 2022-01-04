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Giriş Tarihi: 5.1.2022

Sağlık sigortalarında artış devam eder

Sağlık sigortalarında artış devam eder
Pandemi ile birlikte özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında ciddi artış yaşandı. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında 2021'de yüzde 66'ya varan oranda yükselişi gördük. APara'da Güvenli Hayat programında sağlık sigortalarını değerlendiren Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, artış trendinin devam edeceğini belirterek, "Farkındalık ciddi bir şekilde arttı. Tamamlayıcı sağlık logaritmik bir şekilde arttı. Özel sağlıkta yüzde 16 olan artış tamamlayıcı sağlıkta yüzde 66'ya çıktı. 1 milyona yakın kişi tamamlayıcı sağlıkla giriş yaptı 100 bin kişi de özel sağlık tarafında geldi. Bizde de yüzde 86'lık bir gelişme oldu. Sektörde bu branşta hızlı artışın devam edeceğini düşünüyorum" dedi. Sağlık tarafında maliyetlerin yanında rekabetin de arttığını belirten Şencan, vatandaşa yansıyan fiyatlarda olumlu bir etkisi olacağını da vurguladı. Yapay zekâ ve otomasyonda atılan adımları da değerlendiren Şencan, teknolojideki gelişimin işi çok daha kolay hale getirdiğini belirterek, "Şu anda yapay zekâ yatırımımız 400 kişinin işini yapar hale geldi. Tüm süreçlerde otomasyonu sağlayabiliyor. Hatta araç kazalarında onlarca parçayı tanıyıp görüntüden hasar tespiti yapabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık sigortalarında artış devam eder
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