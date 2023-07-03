Sağlık turizminde hedef 1.8 milyon turist

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2023 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 1,8 milyonun üzerinde sağlık turisti almayı bekliyoruz. Keza sağlık turizmi gelirinde de artış yaşanmasını öngörüyoruz" dedi. Bağlıkaya, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla birlikte Türkiye'ye tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısının geçen yıl 1.4 milyonu aştığını hatırlattı. Bu yıl yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini aktaran Bağlıkaya, "Ocak- Mart 2023'te ülkemize sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 37,5 artarak 474 bin 114'e yükseldi. Sağlık turizmindeki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında çift haneli rakamlarla büyüdüğünü söyledi.