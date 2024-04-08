Sağlık turizminden 2.3 milyar dolar gelir

Türkiye sağlık turizminde küresel merkez oldu. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin, sağlık turizmi alanında uluslararası kabul gören akreditasyonuna sahip 40 sağlık kuruluşuyla dünyada yedinci sırada yer aldığını ve geçen yıl 2.3 milyar dolarlık gelire ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2022'de sağlık hizmet ihracatından 1.9 milyar dolar gelir elde edildiği, 2023'te ülkeye gelen 1.4 milyon sağlık turisti geldiği belirtildi. Açıklamada, "Sağlık hizmetleri ihracatı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza 2023 yılında sağlanan destekler yüzde 281 artışla 733 milyon lira seviyesine yükseldi. Bakanlık olarak ülkemizin küresel sağlık turizminden aldığı payın ve katma değerin arttırılması için sektör paydaşlarıyla koordineli şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek, küresel bir merkez olması yolunda hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" denildi. Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan ülkemize en çok sağlık turisti gönderen ülkeler konumunda.