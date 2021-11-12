SAHA EXPO'da "Özdemir Bayraktar" paylaşımı

Twitter hesabından Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını paylaşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ı andı.

Bayraktar, Twitter hesabından Dener Makina tarafından üretilen Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Bugün 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Dener Makina'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dener: '2 yıl önce Özdemir Bey, 'Mutlaka yap bunu.' dediği için Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını ürettik. Maalesef Özdemir Bey göremedi.' Babam Özdemir Bayraktar'dan #SahaExpo2021'de hoş bir seda..." ifadesini kullandı.