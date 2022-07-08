SAHA İstanbul Avrupa’nın zirvesinde

Türkıye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi SAHA İstanbul, 2022 yılının ilk yarısını Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak kapatıyor. SAHA İstanbul'un, Avrupa'nın zirvesine oturması uluslararası alanda da tescillendi. 2015'te kurulan SAHA İstanbul, 7 yıl içinde 35 kat büyüdü ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi konumuna yükselerek büyümeye devam ediyor. SAHA İstanbul Sanayi kümelenmesi bünyesinde savunma, havacılık ve uzay Teknolojileri sanayisinde yer alan 816 firma ve 22 üniversite yer alıyor. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Avrupa Kümeler Birliği'nde Airbus'tan sonra ikinci büyük kümeydik, bu ay yönetim kurulumuzda kabul edilen firmalarımızla birlikte SAHA İstanbul Kümemiz, Airbus'ın Toulouse'taki 'AerospaceValley'in de üzerinde bir büyüklüğe ulaştı. SAHA İstanbul'un, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi oluşu, Türkiye'yi savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanında daha güçlü bir konuma getirecek" dedi.Keleş, Türkiye için savunma, havacılık ve uzay alanında dünya rekabetinde yer almanın çok önemli olduğunu belirterek, "Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için firmaların yeteneklerini birleştirerek, yeni yetenekler, konsorsiyumlar ve benzeri yapılarla sinerji oluşturuyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı, ülkelerin öz güçlerinin ve öz savunma yeteneklerinin her şeyin önünde olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.