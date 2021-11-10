SAHA İstanbul’a 600 firma katılıyor

Türkiye'nin
en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı
, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. 40 bin metrekarelik alanda yapılan fuara 30 ülkeden 600'ün üzerinde firma katılıyor. Fuar kapsamında düzenlenen "Savunma Sanayinde Küresel Etkinlik ve Teknolojik Derinlik Yol Haritası" panelinde konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
(TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil
, "Avrupa'daki ikinci önemli rüzgâr tünelini yapıyoruz. İnşallah 2022'nin sonunda çalışmaya başlayacak. Avrupa'nın en önemli rüzgar tüneli Hollanda
-Almanya
yapımı tüneldir. Şimdi diğeri de Ankara
'daki Akıncı tüneli oluyor" dedi. Şirketlerinde 3 bin 40 Ar-Ge mühendisi çalıştığını anlatan Kotil, "2020'de 2.6 milyar TL'lik özgün Ar-Ge yaptık. Şirketin toplam bütçesinin yüzde 40'ı Ar-Ge'ye gidiyor. Son beş yılda 7 bin kişi işe aldık. Bunun da aşağı yukarı 5 bini mühendislerden oluşuyor. Bu kişiler içinde de 3 bin 400'ü Ar-Ge işi ile uğraşıyorlar" ifadelerini kullandı. Üniversitelerle çalışmayı çok önemsediğini belirten Kotil, "Teknofest yılda bir oluyor ancak biz 365 gün Teknofest yapmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
KENDİ İÇİNDE 700 PROJE
ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün
ise yedi farklı Ar-Ge merkezinde 6 bine yaklaşan personelleri olduğunu belirterek, "Çalışanlarımızın yüzde 3'ü doktora, yüzde 27'si de yüksek lisans derecesine sahip. Her sene Ar-Ge'ye cironun yüzde 7'sini ayırıyoruz" dedi.
AR-GE'YE YATIRIM YAPIYORLAR
Şirketin Ar-Ge çalışmalarında ulaştığı seviyeye de dikkati çeken Görgün, şunları söyledi: "ASELSAN'ın kendi içinde 700'den fazla proje var. Bu Ar-Ge projelerine bakıldığında ilk 100 içindeki şirketlerin neredeyse yüzde 12 Ar-Ge projesi şirketin ve şirketle beraber çalışan firmaların ürettiği projelerden oluşuyor." HAVELSAN
Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise cirolarının yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırdıklarını belirterek, "Bu yıl da 2021 sonunda bu rakamın 500 milyon TL'yi geçeceğini belirtmek isterim" dedi. ROKETSAN
Genel Müdürü Murat İkinci
ise geçmişten bugüne kadar savunma sanayisine ciddi yatırımlar yapıldığını ancak özellikle son on yıldır savunma sanayisinin en başta ismi konulmamış bir yaptırım altında gayret göstererek ürünler çıkarmaya çalıştığını söyledi.
YERLİ SİLAHLAR VİTRİNDE
Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi Songar da ihracata yönelik adımlarını hızlandırdı. Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, Songar'ı Türkiye'de 4 farklı kuvvete teslim ettiklerini söyledi.