‘Şahlanış’ projesine 3 ayda 439 başvuru

Yüksek teknolojili yatırımların hızlanması amacıyla, toplam bütçesi en az 1 milyar lira olan projelere yönelik başlatılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ne (YTAK) 3 ayda 439 başvuru yapıldı. Cari dengeye ve fiyat istikrarına da büyük katkı sağlaması beklenen finansman paketine en büyük talep metal ve kimya sektörlerinden geldi. 180 projenin başvuru işlemleri tamamlanırken, 259'u için ise süreç devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki teknik komite, 48 başvurunun ön değerlendirmeye uygun olduğunu tespit etti. 24 proje ise bir adım daha atarak "kesin başvuru" aşamasına geçti.Tamamlanan başvuruların yüzde 32.3'ünü büyük ölçekli firmalar, yüzde 59.3'ünü ise KOBİ'ler oluşturdu. 23 başvuruya sahip olan Ankara, projeye en büyük ilgiyi gösteren il oldu. Başvuru sürecinde imalat sanayii bir adım ön plana çıktı. Öte yandan program için bu yıl 100 milyar lira, 3 yıl için ise toplam 300 milyar liralık limit tahsis edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda YTAK kapsamında değerlendirilecek projeler için 284 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün Listesi'ni ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesi'ni kamuoyu ile paylaşmıştı.MERKEZ Bankası tarafından yeniden yapılandırılan ve 20 Aralık'ta başvuru süreci başlayan YTAK Projesi kapsamında, en az 1 milyar lira yatırıma sahip projeler için azami 10 yıl vadeli kredi tahsis ediliyor. Kredilerin faiz oranı yüzde 15-30 arasında değişiklik gösteriyor. Kredi limitlerine ve kullanımına ilişkin süreçler, Merkez Bankası tarafından belirleniyor.