Samsun-Sarp demir yolu projesinde artık eyleme geçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'da aday tanıtım toplantısına katıldı.

Aday tanıtım töreni öncesi konuşan Bakan Uraloğlu, Samsun- Sarp demir yolunun proje çalışmalarının 2024 yılında başlayacağını belirterek, "AK Parti belediyelerinin adı altında ve bakanlığımız bünyesinde birçok iş yaptık. Karadeniz Sahil Yolu'ndan tutun da Zigana Tüneli'ne kadar birçok başarılı proje yaptık. İnsanlarımız da bunları kabul etti ve artık bize 'gelecekte ne gibi işler yapacaksınız?' diye soruyor. Hızlı treni biliyorsunuz; Ankara'dan Sivas'a ulaştırdık. Şimdi Kırıkkale'den Çorum'a, oradan Samsun'a ulaştırdık. Şimdi de Samsun'dan Sarp'a giden ve Trabzon'un da içinde bulunduğu demir yolunun proje çalışmalarını bu sene başlatıyoruz. Bazıları diyor ki; bunu hep söylediniz; artık eyleme geçtik. Bunu Allah'ın izniyle bütün Karadeniz ve Trabzon görecek. İlimize ve ülkemize çok güzel hizmetler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.