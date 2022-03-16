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Giriş Tarihi: 17.3.2022

Samsung Türkiye ile GQ’dan işbirliği

Samsung Türkiye ile GQ’dan işbirliği
YAŞAM stili dergisi GQ Türkiye, Samsung Galaxy iş birliğinde gerçekleştirdiği 'Rhythm of the Night' etkinliğiyle gece fotoğrafçılığını ve karanlıkta video çekimlerini yeniden yorumladı. 8-9 Mart tarihlerinde Erciyes Das 3917'de gerçekleşen sıra dışı etkinliğe Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saeversson, Rachel Araz Kiresepi ve Sami Kirsepi, Ali Kalyoncu, Kubilay Aka, Ahmet Erdem ve Evren Solmaz katıldı. İzleyicilere adeta bir görsel şölen yaratan gece çekimleri, Galaxy S22 Serisi cihazların hepsinde bulunan Nightography ile yeni bir boyuta taşındı.
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Samsung Türkiye ile GQ’dan işbirliği
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