Sanal artış gerçek oldu

Giriş Tarihi: 4.12.2021

Araba fiyatlarındaki artışı stokçuların yanısıra kıyasçı araç sahipleri de tetikliyor. Online platformlarda, “Onun arabası 200 bin TL ise benimki 220 eder” mantığıyla sanal belirlenen fiyatlar arz sıkıntısı nedeniyle daha da yükseliyor