Son dakika: BOTAŞ duyurdu: Doğal gaza yeni indirim!

DOĞAL GAZA YENİ İNDİRİM: BOTAŞ DUYURDU

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım- işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20,01 oranında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında indirim yapılmıştır" denildi.