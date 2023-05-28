Sanayi borsanın da lokomotifi oldu

Türkiyeekonomisindeki yapısal dönüşüm, Borsa İstanbul'un sektörel performansına da yansıdı. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdama dayalı yeni ekonomi modeli ile 10 çeyrek kesintisiz büyüyen Türkiye'de sanayi sektörü ana lokomotif haline geldi. Makine-teçhizat yatırımlarının milli gelir içindeki payı yüzde 13.1'e yükselirken, net ihracat ile birlikte bu iki önemli bileşenin milli gelir içerisindeki payı 2022 yılında yüzde 17.3 ile tarihi zirvesine çıktı. Ekonominin sürükleyicisi haline gelen sanayi, borsanın da son 5 yılda gözde sektörü haline geldi.Borsa İstanbul'da endeks 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimden bu yana yüzde 378 yükselirken, Türkiye'nin lokomotif şirketlerinin hisselerinin yer aldığı BIST-30 Endeksi yüzde 330, sanayi endeksi yüzde 530, bankacılık endeksi ise yüzde 198 prim yaptı. Son 5 yıllık süreçte Hektaş yüzde 7.687, Gübre Fabrikaları yüzde 7.120, Sasa 5.033, Alarko Holding yüzde 2.905, Ege Endüstri yüzde 1.749, Pegasus yüzde 1.669, Aksa Enerji yüzde 1.360, Aksa Akrilik yüzde 1.224, Koza Altın yüzde 1.170 prim yaptı.Son 5 yılda en fazla prim yapan 30 hisse arasına bankalar giremedi. İş Bankası yüzde 353, Yapı Kredi yüzde 349, TSKB yüzde 313, Garanti yüzde 228, Akbank yüzde 172, Vakıfbank yüzde 87, Halkbank yüzde 70 prim yapabildiBorsa İstanbul'un genelinde ise son 5 yılda en fazla değer kazanan hisseler sırasıyla yüzde 27.400 ile Pamel, yüzde 19.333 ile Uzertaş, yüzde 18.605 ile Atlantis Yatırım Holding, yüzde 9669 ile İnveo, yüzde 8.242 ile İnfo Yatırım Menkul Değerler, yüzde 7.837 ile Reysaş Taşımacılık, yüzde 7.824 ile Ral Yatırım Holding oldu. Bu sürede değer kaybeden iki hisse ise yüzde 15.37 ile Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile yüzde 14.02 ile Adese Gayrimenkul oldu.