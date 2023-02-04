Sanayi sektörü yıla ihracat rekoruyla başladı

SANAYİ BÜNYESİNDEKİ 10 SEKTÖR İHRACAT REKORU KIRDI

Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 16 sektörden 10'u ihracat rekoru kırdı.

Tekstil ve ham maddeleri 818,8 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 178,8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 1,6 milyar dolar, otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolar, elektrik ve elektronik 1,2 milyar dolar, makine ve aksamları 845,2 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 361,4 milyon dolar, mücevher sektörü 419,9 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 525,5 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Ocak ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 0,5, deri ve deri mamulleri yüzde 34,7, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 7,7, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 2,7, otomotiv endüstrisi yüzde 21,9, otomotiv endüstrisi yüzde 21,9, elektrik ve elektronik yüzde 20,5, makine ve aksamları yüzde 18,8, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 2,2, iklimlendirme sanayi yüzde 14,7 ihracat artışı kaydetti.