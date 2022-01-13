Sanayi üretimi artıyor: % 11.4

REKOR ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artış sanayi üretimini beklentilerin üzerine taşıdı. Yıllık bazda artış yüzde 11.4, aylıkta ise yüzde 3.3 oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5, imalat sanayi
sektörü endeksi 12.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 arttı. Toplam ciro endeksi de kasımda yükseldi. Yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 67.9, inşaat 52.9, ticaret 53,8, hizmet ciro endeksi 71.7 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu
, kasım ayına ilişkin perakende satış endekslerini de açıkladı. Perakende satış hacmi aylık yüzde 1.3 arttı.