Sanayi üretimi eylülde yüzde 8.9 arttı

Ekonomide yılın ikinci çeyreğindeki güçlü toparlanma, üçüncü çeyrek verilerine de yansıdı. Sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1.5 düşerken yıllıkta yüzde 8.9 artış gösterdi. Analistler üçüncü çeyrekte yüzde 7'yi aşması beklenen büyümenin, yıl genelinde çift haneye ulaşabileceğini söyledi. Eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü
endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9, imalat sanayi sektörü endeksi 9.7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 10.8 yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1.6 artış gösterdi. Öte yandan takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.6 artış gösterdi. Sabit
fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde yüzde 15.9 artış kaydetti.