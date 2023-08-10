Sanayi üretimi yıllık bazda artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,6 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.