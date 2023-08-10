Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sanayi üretimi yıllık bazda artış gösterdi
Giriş Tarihi: 10.8.2023 10:49

Sanayi üretimi yıllık bazda artış gösterdi

Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,6, aylık yüzde 1,6 arttı.

İHA
Sanayi üretimi yıllık bazda artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayi üretimi yıllık bazda artış gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA