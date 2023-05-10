Sanayi üretiminde 13 ayın en büyük artışı

Yeni
ekonomi modeli
çerçevesinde kesintisiz
büyüme sürecini 10 çeyreğe
çıkaran Türkiye, bir yandan enflasyonla
mücadelesinin sonuçlarını almaya
başlarken, diğer yandan da Kahramanmaraş
merkezli asrın felaketi olan depremlerin de
yaralarını sarmayı sürdürüyor. Enflasyon son
6 ayda 41 puan düşerken, depremin etkisiyle
şubatta fren yapan sanayi üretiminde martta
tekrar gaza basıldı.
MARTTA % 5.5 ARTIŞ
Şubatta yüzde 5.9 azalan sanayi üretimi, martta yüzde 5.5 arttı. Böylece sanayi üretiminde aylık bazda Şubat 2022'den bu yana en büyük aylık artış yaşanmış oldu. Ayrıca şubatta yıllık bazda yüzde 8.2 olan kayıp, martta yüzde 0.1'e geriledi. Aylık ve yıllık bazda en yüksek artış sırasıyla yüzde 18.7 ve 47.4 ile yüksek teknoloji ürün grubunda yaşandı. Martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi şubata göre yüzde 3, imalat sanayi sektörü yüzde 6.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 artış kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Verdiğimiz desteklerle sanayimizi dimdik ayakta tutmayı başardık" dedi.
TAM GAZ İSTİHDAM
Mart ayında işsizlik, şubata göre değişmeyerek yüzde 10'da kaldı. Mart ayları itibarıyla son 9 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşıldı. İstihdam edilenlerin sayısı bir ayda 37 bin kişi, son 1 yılda ise 1 milyon 397 bin kişi artarak 31 milyon 462 bine çıktı.