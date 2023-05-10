Sanayi üretiminde 13 ayın en büyük artışı

Yeniekonomi modeliçerçevesinde kesintisizbüyüme sürecini 10 çeyreğeçıkaran Türkiye, bir yandan enflasyonlamücadelesinin sonuçlarını almayabaşlarken, diğer yandan da Kahramanmaraşmerkezli asrın felaketi olan depremlerin deyaralarını sarmayı sürdürüyor. Enflasyon son6 ayda 41 puan düşerken, depremin etkisiyleşubatta fren yapan sanayi üretiminde marttatekrar gaza basıldı.Şubatta yüzde 5.9 azalan sanayi üretimi, martta yüzde 5.5 arttı. Böylece sanayi üretiminde aylık bazda Şubat 2022'den bu yana en büyük aylık artış yaşanmış oldu. Ayrıca şubatta yıllık bazda yüzde 8.2 olan kayıp, martta yüzde 0.1'e geriledi. Aylık ve yıllık bazda en yüksek artış sırasıyla yüzde 18.7 ve 47.4 ile yüksek teknoloji ürün grubunda yaşandı. Martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi şubata göre yüzde 3, imalat sanayi sektörü yüzde 6.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 artış kaydetti.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Verdiğimiz desteklerle sanayimizi dimdik ayakta tutmayı başardık" dedi.Mart ayında işsizlik, şubata göre değişmeyerek yüzde 10'da kaldı. Mart ayları itibarıyla son 9 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşıldı. İstihdam edilenlerin sayısı bir ayda 37 bin kişi, son 1 yılda ise 1 milyon 397 bin kişi artarak 31 milyon 462 bine çıktı.