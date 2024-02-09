Sanayi üretiminde 9 ayın en hızlı artışı

Sanayiüretimi aralık ayında yıllık bazda yüzde 1.6, aylıkta ise yüzde 2.4 arttı. Aylık bazda Mart 2023'ten bu yana en yüksek artışa ulaşılırken, 5 aylık negatif seri de sona erdi. Sanayi üretimi kasımda aylık bazda yüzde 1.4 daralırken, yıllık artış binde 1'de kalmıştı.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 azaldı. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 10 ile yüksek teknoloji grubunda gözlendi. Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 14.3 ile yüksek teknolojide gerçekleşti. İşkur da işe yerleştirmelerde 2024'e hızlı başladı. Kurumun işe yerleştirdiği kişi sayısı bu yılın ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.8 artarak 106 bin 822 oldu. İşe yerleştirilen kadın sayısı yüzde 40.5 artarak 37 bin 67, işe yerleştirilen erkek sayısı ise yüzde 24.8 artarak 69 bin 755'e yükseldi. Kayıtlı işsiz sayısı, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 20.7 azalarak 3 milyon 25 bin 768'den 2 milyon 400 bin 827'ye geriledi.