Sanayi üretimine deprem etkisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini açıkladı. Sanayi üretimi şubat ayında deprem etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 6, yıllık bazda yüzde 8.2 azaldı. Yıllık düşüş Mayıs 2020'den beri en büyük düşüş olarak kayda geçti. Ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminin aylık yüzde 2, yıllık yüzde 1.5 artması yönündeydi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.5 azaldı.