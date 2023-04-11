Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sanayi üretimine deprem etkisi
Giriş Tarihi: 12.4.2023

Sanayi üretimine deprem etkisi

Sanayi üretimine deprem etkisi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini açıkladı. Sanayi üretimi şubat ayında deprem etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 6, yıllık bazda yüzde 8.2 azaldı. Yıllık düşüş Mayıs 2020'den beri en büyük düşüş olarak kayda geçti. Ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminin aylık yüzde 2, yıllık yüzde 1.5 artması yönündeydi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.5 azaldı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayi üretimine deprem etkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA