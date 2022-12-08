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Giriş Tarihi: 8.12.2022 08:57

Sanayi ve teknoloji bölgelerine yönelik bazı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sanayi, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik bir dizi düzenleme yapıldı.

AA
Sanayi ve teknoloji bölgelerine yönelik bazı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Denizli'nin Honaz ilçesi, Kocabaş ve Gürlek mahalleleri sınırları içinde bulunan bazı taşınmazlar, Denizli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki 190 hektar alan Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.

Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin adı Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak değiştirildi.

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Sanayi ve teknoloji bölgelerine yönelik bazı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı
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