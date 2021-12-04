Sanayici her zaman düşük faiz ister

Bu yıl beşincisini düzenledikleri İbrahim Bodur
sosyal girişimcilik ödül programı öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Kale Grubu
'nun CEO'su Zeynep Bodur Okyay
, dünyanın bir türbülanstan geçtiğini söyledi. Tüm dünyanın yeni bir ekonomik modele geçmeye başladığını söyleyen Okyay, Türkiye'nin düşük faiz politikası ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Tüm dünyada emtia tarafında aşırı bir fiyatlanma söz konusu. Enflasyonun kesinlikle mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte reel sektör olarak öngörülebilirlik, sürdürübebilirlik ve stabilite istiyoruz. Bana göre Türkiye ekonomisinin kur ve faiz arasına sıkışmaması gerekiyor."
Uzun vadeli ve düşük faizli krediyi bütün sanayicilerin isteyeceğini söyleyen Okyay, "Bu bizim 100 yıllık talebimizdir. İstihdamı artıracak, yatırımları coşturacak, ülkeyi cazip kılacak, yabancı yatırımcıyı da cezbedecek bir yatırım paketinin içinde bunların olmasını arzu ederim. Biz yatırımlarımıza başlamıştık, onları durdurmak gibi bir lüksümüz yok" diye konuştu. Önümüzdeki yıl için grup olarak ihracattta yüzde 20'nin üstünde artış, istihdamda da yüzde 10'a yakın büyüme hedeflediklerini anlatan Okyay, kurdan dolayı oluşan ihracat hamlesinden memnun olduklarını sözlerine ekledi. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Okyay, "Sosyal girişimci ekosistemimizi daha da büyütmek istiyoruz" dedi.