Sanayici yüzünü güneşe döndü

Türkiye'deson yıllarda yapılan düzenlemeler ve küresel anlamda elektrik fiyatlarının artması sonucu sanayicilerin güneş enerjisi santrallerine (GES) olan ilgisi katlanarak arttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü 2014'te 40 megavatken, Mart 2022 itibariyle 8 bin 29 megavata yükseldi. Söz konusu kurulu güç içinde 7 bin 45 megavatı lisanssız GES olarak kayıtlara geçti. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, son aylarda çatı tipi GES'lere yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Burada iki faktör var. Biri elektrik fiyatlarının küresel anlamda artması. Diğeri de 4. Bölge teşvik kapsamına alınma" diye konuştu. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ ise sanayicilerin lisanssız GES için seferberlik ilan ettiğini belirtti. Demirdağ, "Sanayicimiz başta olmak üzere çatı tipi GES kurulumu arttı. Yatırımcılar artık GES kurulumu için sırada bekler hale geldi" dedi.