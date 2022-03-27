Sanayide yeşil dönüşüm hamlesi

Ankara Sanayi Odası
(ASO
) Başkanı Nurettin Özdebir
, 1 Ocak 2023'ten itibaren devreye girecek sınırda karbon düzenlemesine şirketleri hazırlamak için yapılacak çalışmaları açıkladı. Özdebir, düzenlemeden en fazla etkilenecek ülkeler arasında Türkiye'nin ön sıralarda yer aldığına dikkat çekerek, "İşletmelerin mevcut durumu değerlendirilerek 35 meslek komitesi içinde yer alan firmalarımızın risk analiz çalışmaları yapılacak. Şirketlerimiz tedarik ve ihracat süreçlerinde özellikle enerji ve kaynak kullanımlarında karşılaşacakları düzenlemeler için hazırlık yapabilecek" dedi.
REKABETÇİLİK KORUNACAK
Özdebir, sınırda karbon düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte AB'ye ihracat yapan firmaların ürünlerindeki karbon ayak izi miktarını bildirmelerinin gerekeceğini söyledi. 1 Ocak 2026'dan itibaren de içerilen karbon değerine göre bir ödemede bulunulacağını ifade eden Özdebir, şunları kaydetti: "AB Yeşil Mutabakatı'nın ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi Projesi ile sektörlerin mevcut durumunu değerlendireceğiz. 35 meslek komitesi içinde yer alan firmalarımıza ziyaretler gerçekleştirilerek risk analiz çalışmaları yapılacak. Karbon ve su ayak izi hesaplamalarına ilişkin düzenleyeceğimiz eğitim programlarının yanı sıra, şirketlerimize teknik destek verecek ekipler oluşturulacak. Şirketlerimiz tedarik ve ihracat süreçlerinde özellikle enerji ve kaynak kullanımlarında karşılaşacakları düzenlemeler için hazırlık yapabilecek ve rekabet güçlerini koruyabilecek."
BDDK'nın yeşil varlık oranını arttırmak için tebliğ hazırlığı içinde olduğunu da söyleyen Özdebir, "Bu amaçla sürdürülebilirliğe yakın olan firmaların krediye erişimi ve maliyeti daha düşük olacak şekilde bir düzenleme yapılması bekleniyor" şeklinde konuştu.