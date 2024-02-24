Şanlıurfa-İzmir direk uçak seferleri başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'ya ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şanlıurfa İzmir, İzmir Şanlıurfa uçak seferlerinin Mart ayının ortalarına doğru başlayacağını söylemişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa-İzmir uçak seferleri 13 Mart tarihinde başlanacağını belirtti.

Bozdağ; "Şanlıurfa-İzmir uçak seferleri 13 Mart tarihinde başlıyor. Şanlıurfa-İzmir uçak seferlerinin başlatılmasına verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanımız Sn. R. Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun." dedi.