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Giriş Tarihi: 17.6.2023 12:13 Son Güncelleme: 17.6.2023 12:37

Şanlıurfalı Milletvekili çiftçilere müjdeyi verdi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Toprak Mahsulleri Ofisinde hububat alımlarının kesintisiz yapılacağını belirtti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı Milletvekili çiftçilere müjdeyi verdi

Şanlıurfa'da son günlerde gündem olan konu çözüme kavuştu. Kentte Toprak Mahsulleri Ofisine hububat alımı konusunda sıkıntı yaşanılmasının ardından çiftçiler AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ve İbrahim Eyyüpoğlu'na talepte bulundular.

Talebi değerlendirilmesinin ardından Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ harekete geçti. Bekir Bozdağ'ın girişimleri ile Toprak Mahsulleri Ofisinde hububat alımlarının kesintisiz yapılacağı aktarıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu ayrıca alım noktalarının artırılacağının da müjdesini verdi.

ŞANLIURFA'DA HUBUBAT ALIMLARI KESİNTİSİZ YAPILACAK

İbrahim Eyyüpoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Hububat ürünlerinin TMO tarafından alımlarına ilişkin duyuru; Şanlıurfa'lı çiftçilerimiz tarafından gelen talepler doğrultusunda, Şanlıurfa Milletvekillerimiz ile birlikte sayın Bekir Bozdağ Bey'in girişimi ile TMO yetkilileri ile görüşmeler yapıldı. Görüşmeler neticesinde hububat alımlarının kesintisiz yapılacağı ve alımların ivedi olması için, alım noktalarının artırılacağını ve bu şekilde randevu süresinindi uzun tutulmasının önüne geçileceği bilgisini Şanlıurfalı hemşerilerimin dikkatine sunarım."

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Şanlıurfalı Milletvekili çiftçilere müjdeyi verdi
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