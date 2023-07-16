Sanofi’den 1 milyar euroluk yatırım

Sanofi Türkiye, ilaç sektörüne farklı teknolojileri kazandırmak amacıyla 1 milyar euroyu aşan yatırım yaptı. Günümüzün kronik hastalıkları arasında sayılan iyi huylu prostat büyümesinde hastanın tedaviye uyumunu olumlu yönde destekleyen bir üretim teknolojisini Sanofi'nin Lüleburgaz fabrikasına ve Türkiye ilaç endüstrisine kazandırdı. Sanofi Türkiye Başkanı ve Sanofi Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Temel Ürünler Başkanı Cem Öztürk, "Dünyada sadece 8 ilaçta bulunan 3 katmanlı tablet üretim teknolojisini ülkemize kazandırdık. Yılda 110 milyon euroya ulaşan yerel üretimimizle ülke ekonomisine katkı sunuyoruz" dedi.