Şarj noktası sayısı beşe katlandı

Türkiye'deki elektrikli araç piyasası ve şarj altyapısında hızlı gelişim devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) edinilen bilgiye göre; 2023 yılı başında Türkiye'de 14 bin 552 elektrikli araç mevcut iken, Ocak 2024 sonu itibarıyla bu sayı 87 bin 941'e ulaştı. Ayrıca, 2023 yılı başında ülke çapında 3 bin 81 olan şarj noktası (soketi) sayısı ise 16 bin 366'ya yükseldi. Bu şarj noktalarının 11 bin 57'si AC (yavaş), 5 bin 309'u ise DC (hızlı) şarj noktası niteliğinde. Türkiye'de soket başına düşen elektrikli araç sayısı 5.37 olurken, bu oran Avrupa ülkelerinde ise ortalama 13.75 seviyesinde. Öte yandan, EPDK'nın şarj piyasasında sorumluluklarını yerine getirmeyen veya gerekli yatırımları yapmayan şirketlerle ilgili çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin piyasa koşulları üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 31 Temmuz 2023'ten önce lisans alan şirketlerin, belirtilen nitelikleri haiz bir şarj ağını oluşturma yükümlülük süreleri de 1 Mart 2024'te doldu. Bu kapsamda EPDK'nın 7 Mart 2024 tarihli kurul toplantısında yükümlülüğünü yerine getiremeyen 13 şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin lisanslarının sona erdirilmesine karar verildi. Süresi devam eden 54 şarj ağı işletmeci lisansı dahil olmak üzere toplam 172 lisans sahibi tarafından elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti verilmeye devam ediyor.