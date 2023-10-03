SATSAN Mermerden dev yatırım

SATSAN Mermer ve Madencilik A.Ş, madencilik alanında önemli yatırımlarla bu alanda önemli hamleler yapmaya başladı.

Madencilik sektöründe önemli yatırımlar yapan SATSAN Mermer ve Madencilik A.Ş (#MARBLE) stratejik bir hamleye daha imza attı. SATSAN, Çin ve Hindistan ile 670.000 tonluk mermer satışı için anlaşma imzaladı.



MAPEG tarafından uygun bulunan Arama Ruhsat, İşletme, Hisse Pay Devri, Devir, Rödövans ve Temdit Taleplerine ilişkin 21.09.2023 tarihli listeler internet sitesinde yayınlandı.



Anlaşmayla ilgili şirket KAP'a şu açıklamayı yaptı:



"26.10.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimiz, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, Malkara İşletmeleri Ticari İktisadi Bütünlüğü, yapılan ihale sonucunda şirketimiz bünyesine geçmiştir. Söz konusu kömür işletmemiz, Ihracat sözleşmeleri ile 670.000 tonluk ( 280.000 tonu opsiyonlu olmak üzere) uzun vadeli mermer satışı için çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Şirketimiz, maden sahamızdaki mermer rezervini, başta ihracat devlerine ve iç piyasaya tedarik etmek üzere değerlendirme çalışmalarına devam edecektir."



SATSAN 3.TESİSİ FAALİYET BAŞLADI



Bir süre önce maden sektöründe yatırım kararı alan ve bu alanda faaliyetlerine başlayan SATSAN, madencilik alanındaki faaliyetleri kapsamında, Tekirdağ İli ve Eskişehir, Balıkesir sınırları içerisinde maden kırma-eleme zenginleştirme tesislerinde üretime başladı. Şirket, bu işletme ile Trakya bölgesinde nispeten kalorisi düşük kömürleri daha verimli hale getirip yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması hedefliyor. SATSAN Mermer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılacak olan maden ruhsatları ihaleleri ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.



TMSF İHALESİNİ KAZANDI, ÖDEMEYİ NAKIT YAPTI



Kısa bir süre önce TMSF'nin açtığı ihaleyi kazanan SATSAN, Ankara İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satın aldı. 77 milyon 600 bin lira nakit ödeme ile Tekirdağ ve Silivride bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer almakta olan gayrimenkuller ile muhtelif makina-hat ve ekipmanlar SATSAN'a eçti.

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