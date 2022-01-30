Savunma ihracatında hedef 5 yılda ilk 10 arasına girmek

Savunma sanayisindeki yerlilik oranını tarihinin en yüksek seviyesine çıkararak dışa bağımlılığı bitirme noktasına gelen Türkiye, ihracatta da tarihi bir dönemece girdi. Türk savunma sanayisi, başta güvenlik güçleri olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını en gelişmiş teknolojilerle karşılamaya yönelik çalışmalarının karşılığını ekonomik olarak da alıyor. Son yıllarda geliştirilen araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan, yerlilik oranını yüzde 80'ler seviyesine çıkartan sektör, bu ürünlere pazar bulma konusunda da yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 2021 yılında birçok Türk savunma ve havacılık sanayisi ürünü ilk kez ihraç edildi, ihracat yapılan ülkelere yenileri eklendi.
3 MİLYAR DOLAR İLK DEFA AŞILDI
Savunma ve havacılık sanayisi 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla 2021 yılında yeni ihracat rekoruna ulaştı. Türkiye'nin ihracatı geçen yıl yüzde 32.9 artarak 225 milyar 367 milyon dolara ulaştı. Savunma ve havacılık sanayisi ise yıllık yüzde 41.5'lik ihracat artışıyla Türkiye ortalamasını geride bıraktı. 2020 yılını 2 milyar 278 bin 695 bin dolar ihracatla kapatan savunma ve havacılık sanayisi, 2021'de bu miktarı 3 milyar 224 milyon dolarla çıkardı. Böylece kasım ayında 2019'daki yıllık ihracat rekorunu (2 milyar 740 milyon 988 dolar) kırmayı başaran sektör, yıl sonunda ise bu rekoru daha da ileriye taşıdı. Bu başarıyla aynı zamanda sektör açısından ilk kez 3 milyar dolarlık ihracat eşiği de aşılmış oldu. Sektörün yıl boyunca gösterdiği başarılı performans aralık ayında zirveye çıktı. 2021'in Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55 gibi yüksek bir ihracat artışı yakalayan sektör, 433 milyon 9 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 127 milyon 861 bin dolarla ABD oldu. Savunma ve havacılık ihracatında ABD'yi 202 milyon 221 bin dolarla Azerbaycan, 180 milyon 547 bin dolarla Katar, 161 milyon 526 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 159 milyon 667 bin dolarla Fas izledi. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı aralarında Etiyopya
, Bangladeş
, Kırgızistan
, Ruanda
, Litvanya
, Kongo
, Paraguay
, Slovakya, Kuveyt, Burkina Faso, Çad, Özbekistan'ın bulunduğu ülkelere 2020'ye göre önemli oranda arttı. Türkiye 13 yıl önce parasıyla bile alamadığı SİHA'ları, bugün rekor yerlilik oranıyla geliştirip ihraç eder hale geldi. Akıncı'nın ilk, Bayraktar TB2'nin ise 16'ncı ihracat sözleşmesi geçen hafta imzalanırken, ihracat performansını son yıllarda artıran Türk savunma sanayisi, 5 yıl içinde dünyada ilk 10'a girmeyi hedefliyor. Türk savunma sanayisi son 15 yılda ihracatını dolar bazında 7 kat büyütmeyi başardı. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının toplamı dünya savunma ihracatının yüzde 1'i mertebesinde ulaştı. Halen bu alanda toplam ihracatın yüzde 75'ini ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin gerçekleştiriyor
169 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ
20 yıl önce milli ve özgün İHA geliştirme yolunda atılan adımlar ve başlatılan çalışmalar sayesinde önce ülke ihtiyaçları rekor oranda yerli sanayi katılımıyla karşılanır hale gelirken, şimdi ise bu teknoloji dünyaya ihraç ediliyor. 15-20 yıl önce fason imalatçı görüntüsünde bir sektör olan Türk savunma sanayisi şimdi ise fikri ve sınai hakları kendisine ait zırhlı araçları, hava araçlarını, deniz platformlarını, mühimmatları, İHA ve SİHA'lar gibi sektörün geliştirdiği katma değerli ürünleri, aralarında NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de olduğu dünyanın 169 ülkesine ihraç ediyor.
BU YIL HEDEF 8.9 MİLYAR DOLAR
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 2022'de savunma ve havacılık ihracatının 8.9 milyar dolar, cironun 23.1 milyar dolar, sektörde istihdam edilenlerin sayısının ise 74 bin 800 olacağı öngörüldü.