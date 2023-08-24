Savunma Sanayii Başkanı Görgün ’Siper’ için tarih verdi

'GELİŞTİRECEĞİMİZ HER ŞEY DÜNYA BARIŞI İÇİN'

Türk savunma sanayisinin gelişimini dünya barışı eksenine oturttuklarını ifade eden Görgün, "Geliştireceğimiz tüm ürünlerde, dünyanın daha barışık, savaşlardan daha uzak olabilmesi için gayret gösteriyoruz. Güvenilir, inanılır sistemlerimizle birlikte; sürdürülebilir bir yaşamın, sürdürülebilir ikili, üçlü, çoklu ilişkilerin oturtulması üzerine kurguluyoruz. Bizim geliştireceğimiz her şey dünya barışı için kullanılmak üzere; dünyada adaleti, hakkı, hukuku ve değerleri oturtmak üzere yapılan teknolojik çalışmalardır. Dünya barışına hizmet edecek yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.