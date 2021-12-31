Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: ’Vural’ TSK’ya teslim edildi!

VURAL TSK'YA TESLİM EDİLDİ

Savunma Sanayi Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilen milli yazılım ve donanım altyapısına sahip VURAL Radar Elektronik Harp Sistemleri, taktik araç platformu üzerine ergonomik bir şekilde yerleştirildi. Hedef radar sistemlerinin kapsama alanlarını azaltmaya ve baskılamaya yönelik yüksek çıkış gücü, gelişmiş ET teknikleri, birden çok radara eş zamanlı olarak taarruz edebilme gibi özellikleri ile TSK'nın Elektronik Harp gücüne önemli bir kuvvet çarpanı olarak katkı sağlayacak. VURAL ED sistemlerinin teslimatları 2020-2021 döneminde tamamlanmıştı. VURAL ET sistemlerinin ilk paketinin kabul test faaliyetleri de tamamlanarak TSK envanterine kazandırıldı. Bu sayede VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi tüm yetenekleri ile göreve başlamış oldu.