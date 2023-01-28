Savunma sanayindeki atılımlar meyvelerini veriyor! NATO’ya Türk yazılımı damgası

"STM ThinkTech üzerinden özellikle kriz durumlarında NATO'nun karar vermesine yönelik hem yazılımsal hem danışmanlık hizmetleri üretiyoruz. Bunların paket paket ihracatlarını gerçekleştirdik. 2022 yılında 5 ve 6'ncı paketi imzaladık. NATO ile imzalanan en büyük işimiz Teşkilatın istihbarat altyapısını hem arka plan dediğimiz mekanizma oluşturan yazılım çözümünü hem de ön planda kullanıcıların önündeki ekran ve ara yüzleri oluşturan ihaleleri biz kazandık. Bunlar yazılım alanında ülkemizde NATO'dan alınan en büyük işler arasında ve çok önemli projeler. NATO'nun istihbarat veri akışı bundan sonra STM'nin yazılımları üzerinden gerçekleşecek. NATO'nun bütün kullanıcıları dünyadaki tüm birimlerden yapacakları girişleri bu yazılımları kullanarak yapacaklar, o anlamda çok kritik yazılımlar."

Söz konusu yazılımların teknik olarak en ileri teknolojileri içerdiğini vurgulayan Güleryüz, burada oluşacak altyapıların hem ülkenin farklı alanlardaki ihtiyaçlarında kullanılabileceğini hem de NATO'nun gelecekteki yazılımları için bir temel oluşturacağını dile getirdi. Özgür Güleryüz, "Bu teknolojileri geliştiren, ilk kez kullanıma alacak firma olmak bizim açımızdan son derece kritik." dedi.