Savunma sanayisinde yerlilik % 85’e çıkacak

Türkiye'nin 2024 yılı savunma bütçesi ve Türk savunma sanayinin gelecek döneme ilişkin ihracat hedefleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi rakamlarına göre, Savunma Sanayi Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2024'te 1 trilyon 133.5 milyar lira ödenek tahsis edilecek.Bu rakam yaklaşık 40.5 milyar dolara tekabül ediyor. Türkiye, 2023 yılında savunma ve güvenlik yaklaşık 16 milyar dolar ayırmıştı. Şu an için savunma bütçesindeki dolar bazında artış, yaklaşık yüzde 250 bandında. Bu yüksek sıçramanın ardında, Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını milli teknolojilerin ve yeteneklerin azami ölçüde kullanımını temin ederek karşılamayı, savunma ve havacılık sanayinin rekabetçiliğini küresel ölçekte artırmayı, savunma sanayinde edinilen kabiliyetlerin sivil sektöre yayılımını da sağlayarak ülke için önemli ekonomik değer üreten bir seviyeye taşımayı hedeflemesi var.Savunma sanayi 2023'te rekor kırarak 6 milyar dolar ile yılı kapatacak. Bu rakam henüz yeni hazmedilmişken bir sonraki yılın yani 2024 yılı hedefi ise dudak uçuklattı. Savunma sanayisindeki yeni ürünlerle birlikte toplamda hedef bu rakamı neredeyse iki katına çıkararak 11 milyar dolara ulaştırmak. Savunma sanayi yerlilik oranı da yüzde 80'den 85'e yükseltilecek.Türkiye bu yıl özellikle yeni geliştirdiği ve yüksek teknoloji ürünleri ile ön plana çıktı. 2024'te envantere girecek olan yeni milli silah sistemi sayısı 72. İşte en gözde olanlar:KIZILELMA: Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma 6 ton ağırlığına sahip. Kızılelma tüm yerli mühimmatları kullanacak. 150 KG yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç olacak. 2024 yılının başında seri üretime alınacak. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda görmeye başlayacağız.ANKA3: ANKA3 Milus; maksimum kalkış ağırlığı 6 bin 500 kg. En yüksek hızı 784 kilometre olacak. Bu özellikleri ile rakiplerine fark atacak ANKA3 Milus gelecek yıl ilk uçuşunu yapacak.BAYRAKTAR TB3: Bayraktar TB3, 2024'te adından söz ettirecek. Kısa pistli gemilerden kalkma kabiliyetle dünyada bir ilk olacak. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen TB3'ün 2024'te Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun güvertesine iniş yapması bekleniyor.T 925 HELİKOPTER: 11 ton sınıfında yer alan T 925 helikopteri 20 kişilik kapasiteye sahip olacak.T 925'in ilk uçuşunu 2024'te yapması ve 2025 yılında ilk teslimatın gerçekleştirilmesi planlanıyor.SİPER: Uzun menzilli füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan bir proje.2024 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sunulacak.Siper 100 KM'den fazla menzile sahip dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarının yanı sıra deniz platformlarında da kullanılacak.GÖKDOĞAN VE BOZDOĞAN: Uçaktan atış testlerinin son aşamasına gelindi. Türkiye'nin ilk milli hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan ilk aktif radar arayıcı başlıklı füzeler olma özelliğini de taşıyor. Bu füzeler 2024'te TSK envanterine dahil olacak. Türkiye'nin savunma yeteneklerinde yeni bir dönemin kapıları aralanacak.KUZGUN: TÜBİTAK Sage tarafından geliştirildi.Teknik özelliklerine göre Kuzgun SS, Kuzgun TJM ve Kuzgun KY gibi farklı konfigürasyonları mevcut.Kuzgun'un turbojet konfigürasyonu olan TJM 245 km menzile sahip SS ise 100 KM menzile sahip.NEFER: İnsansız silah kulesi NEFER, ASELSAN tarafından yerli imkanlarla üretildi. Kule atış yapan personelin ortak farkındalığını arttırarak güvenliği en üst seviyeye çıkaracak. Zırhlı araç, yaklaşık 30 yıl önce KKK envanterine verilen 133 adet eski nesil silah kulesine sahip olacak. 2024 yılında modernizasyon bitecek.