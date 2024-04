Savunma sözleşmeleri 10 milyar doları aştı

Ankara'da başlayan "Savunma ve Havacılıkta İşbirliği Günleri", 50'ye yakın ülkeden, yüzlerce firmayı bir araya getirdi. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICCDA) etkinlik kapsamında şirketler, birebir görüşmelerle yeni anlaşmaları ve ortaklıkları masaya yatırma imkânı buluyor. Programın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayisi ihracatında artış ivmesinin süreceğini belirterek, "Geçtiğimiz yılı 5.5 milyar dolarlık ihracat teslimatıyla kapattık. Ancak 10.2 milyar dolarlık da yeni sözleşme imzaladık. Sürdürülebilir bir savunma sanayi işbirliği oluşturma hedefleriyle güven veren işbirliği yaklaşımımızla bunların artacağını şimdiden öngörüyoruz. Bu sene daha büyük rakamlarla dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi. Savunma sanayinin ihracatta her sene yüzde 20'lik bir artışla yoluna devam ettiğine dikkat çeken Haluk Görgün, 2002'den bu yana sektörün toplam ihracat içerisindeki payının binde 6'lardan yüzde 2.2 seviyelerine ulaştığını vurguladı.Haluk Görgün, savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, "Ana ve alt yüklenici firmalarımızdan KOBİ'lere, üniversitelerden Ar-Ge merkezlerimize kadar büyük bir ekosistem, savunma sanayimizin büyümesi ve gelişmesinde en önemli aktörlerdir" dedi. Görgün, Türkiye'nin savunma sanayinde ihracatının her sene artarak devam ettiğini aktararak, son 10 yılda kara, deniz ve hava savunma ürünlerinden uzaya kadar her alanda geliştirilen ürünlerin hem yurt içi hem de dost ülke ordularının ihtiyaçlarına cevap verdiğini söyledi. Türkiye'nin, uluslararası alanda rekabetçi ve teknolojik ürünlerle adından övgüyle söz ettiren ülke konumuna geldiğine dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti: "Kilogram başına ihracat değeri her geçen yıl artmaya devam ediyor. İhracat kilogram değerimiz geçen yıl 2022'ye göre yüzde 14 artışla 65 dolar seviyesine ulaştı. Sürdürülebilir büyümeyi önemsiyoruz. Sektörün büyüdüğünün, ana problemimizin de bu büyümeyi yönetmek olduğunun farkındayız. Bunun için başkanlık olarak, ulusal ve uluslararası sanayileşme etkinliklerine, iş platformlarının oluşturulmasına, etkileşiminin artırılmasına ayrıca özen gösteriyoruz." Görgün, bu tür etkinliklerin ülkede bulunan iş ve yatırım fırsatlarının ön plana çıkarılması açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, atılan adımların sonuçlarını gördüklerini ve görmeye devam edeceklerini söyledi.Savunma ve havacılık sektörünün global aktörlerini, ana yüklenici kurum-kuruluşlarını KOBİ'lerle buluşturan ve 3 gün sürecek etkinlik, Boeing ve Airbus gibi global firmaların temsilcilerini de ağırlıyor. Halen Türkiye'de Airbus'a tedarik sağlayan toplam 17 firma bulunuyor. Program kapsamında OSSA üyeleri, THY ve Airbus heyetleriyle çeşitli düzeylerde yeni işbirliği görüşmeleri gerçekleştirecek. İlk gün stant alanında sergilenen yerli ve milli ürünlere yabancı temsilci ve büyükelçiler yoğun ilgi gösterdi. Pakistan'dan Gürcistan'a kadar birçok farklı ülkeden ziyaretçinin ağırlandığı organizasyonda özellikle uçak ekipmanları ve silahlar konusunda yetkililerden sık sık bilgi alındı. Etkinlikte ASELSAN, TEİ, MKE ve TUSAŞ gibi öncü firmalar da yer alıyor.