’Sayanın Sesi’ İGA’da dünya ile buluştu

AÇIK HAVADAKİ EN BÜYÜK ESER

İGA CEO'su Kadri Samsunlu ise kültür ve sanat faaliyetlerini İGART çatısı altında yürüttüklerini, bu fikrin öncüsünün Mehmet Kalyoncu olduğunu belirterek, İGA'nın sadece ulaşım ihtiyacını karşılayan değil, turizm tedarik zincirinin başında bir kültür sanat noktasına dönüşmesini amaçladıklarını söyledi. Bu amaçla ortaya konacak 17 projeyi önümüzdeki 5-6 yıl içinde hayata geçirileceğini ifade eden Samsunlu, 'Sayanın Sesi'nin 4 bin 50 metre karelik alanda açık havada yapılmış en büyük sanat eseri olduğunu söyledi

İSTANBUL HAVALİMANI BİR ÖZGÜVEN PROJESİ

Samsunlu "Cumhuriyetimizin kuruluşunu temsil eden1923 zil var. Bunların hepsi Manisa'da yapıldı. 'Sayanın Sesi'nde Anadolu'dan bir sesi, hepimizin kulaklarında çalan zilin sesini yolcularımızla buluşturacağız. İstanbul Havalimanı bir özgüven projesi. Bundan sonrada bu özgüven projesinin benzerini Türk sanatçılara yaşatmak istiyoruz. Türk sanatçılarının bu havalimanı üzerinden dünyadaki 200 den fazla ülke ve bir çok kültüre yaptıkları esreleri paylaşması için imkan sağlayacağız "diye konuştu.