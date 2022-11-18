’Sayanın Sesi’ İGA’da dünya ile buluştu

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İGART Yürütme Kurulu Başkanı Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, eserin sahibi Betül Kotil, çanları yapan Nevzat Çancı ve oğlu Fatih Çancı ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.
25 MİLYON TURİST İGA İLE TEMAS EDİYOR
Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yıl 50 milyondan fazla turist hedefi olduğunu belirterek bu sayının 15 milyondan fazlasının ise İstanbul'da ağırlanacağını söyledi. İstanbul'a direk gelen ve transit olarak başka ülkelere giden yolcularla birlikte 25 milyon turistin bir şekilde İGA İstanbul Havalimanı'na ayak bastığının altını çizen Ersoy, kültür ve sanatın turizme birbirini tamamlayan ayrılmaz ögeler olduğunu vurguladı.
VİZYONLARIMIZ ÖRTÜŞÜYOR
Ersoy "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlattığımız bir süreç var. Festivallerin ana vizyonu vatandaşlarımızın kültür ve sanata kolay ve etkili erişimini sağlamak. Vizyonlarımız örtüşmesi açısından bu projeyi çok değerli buluyorum. Size rakip olan diğer ülkelerden kültür ve sanatınızdaki değerlerinizle ayrışıyorsunuz. Bizim açımızdan çok önemli. Otomatikman daha nitelikli turisti ülkenize çekmiş oluyorsunuz. Vizyonlarımızdan biri bu" dedi. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz da İstanbul Havalimanı'nın Türkiye için bir değer olduğunu ifade ederek,bu eserin havalimanın değerine değer katacağını belirtti.
AÇIK HAVADAKİ EN BÜYÜK ESER
İGA CEO'su Kadri Samsunlu ise kültür ve sanat faaliyetlerini İGART çatısı altında yürüttüklerini, bu fikrin öncüsünün Mehmet Kalyoncu olduğunu belirterek, İGA'nın sadece ulaşım ihtiyacını karşılayan değil, turizm tedarik zincirinin başında bir kültür sanat noktasına dönüşmesini amaçladıklarını söyledi. Bu amaçla ortaya konacak 17 projeyi önümüzdeki 5-6 yıl içinde hayata geçirileceğini ifade eden Samsunlu, 'Sayanın Sesi'nin 4 bin 50 metre karelik alanda açık havada yapılmış en büyük sanat eseri olduğunu söyledi
İSTANBUL HAVALİMANI BİR ÖZGÜVEN PROJESİ
Samsunlu "Cumhuriyetimizin kuruluşunu temsil eden1923 zil var. Bunların hepsi Manisa'da yapıldı. 'Sayanın Sesi'nde Anadolu'dan bir sesi, hepimizin kulaklarında çalan zilin sesini yolcularımızla buluşturacağız. İstanbul Havalimanı bir özgüven projesi. Bundan sonrada bu özgüven projesinin benzerini Türk sanatçılara yaşatmak istiyoruz. Türk sanatçılarının bu havalimanı üzerinden dünyadaki 200 den fazla ülke ve bir çok kültüre yaptıkları esreleri paylaşması için imkan sağlayacağız "diye konuştu.
BURASI BİZİM GÖKYÜZÜMÜZ OLDU
İGART Yürütme Kurulu Başkanı Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan şunları söylyedi:
Buraya ilk geldiğimizde burası bir geçidin altıydı. Bu yarışma soncunda artık burası artık bizim gökyüzümüz oldu. Gökyüzü olarak bize ne getirdi ? Otlak mevsimini getirdi. Toros Dağları'nı getirdi. Zanaatı, kendine ait olmayı ve çağı aramayı getirdi. Gelenekle çağın buluşmasını getirdi. Bu projemiz sadece geçlerin öne çıkarmakla kalmadı, umut yarattı ve bizim kendi birikimlerimizden gelecekçi bir anlayışla nasıl yararlanabiliriz onu gösterdi.
SAYA BU COĞRAGFYADAN DOĞDU
Eserin sahibi Betül Kotil ise " Bir yıl önce kağıt üzerine eskizlediğim Saya'nın Sesi bugün canlı haliyle yerini aldı. Eserin bir ruhu olduğuna inanıyorum. Bu ruh hem sanat hem zanaat ile harmanlamış bir ilişki. Saya bu coğrafyadan doğdu. Havalimanındaki yerini aldı. Bir kamusala alanda izleyici ile buluştu"dedi. Çanları oğlu Fatih ile birlikte yapan ve 45 yıldır çancılık yapan Nevzat Çancı "Hiç aklımdan geçmiyordu. Çok heyecanlıyız. Memleketimizi temsil etmekten gururluyuz"ifadeleri ile duygularını dile getirdi