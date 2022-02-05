Sebzeyi don vurdu artan fiyat martta düşecek

Türkiye'de sert geçen kış mevsimi sebze üretimini olumsuz etkiledi. Mevsim normallerinin altında seyreden ocak ayında birçok bölgede don olayı yaşanırken, şubatın gelişiyle birlikte görülen hortum ve seller sebze fiyatlarında hızlı bir tırmanışa neden oldu. Türkiye'de örtü altı tarımın yüzde 80'inden fazlasının yapıldığı Akdeniz Bölgesi'nde gece ile gündüz farkı 10 derecenin üzerine çıktı. Bu durum seraların ısıtma maliyetlerini de katladı.



Domates, salatalık, patlıcan, biber gibi sera ürünlerinde yüzde 50 ila 90 arasında hasılat kaybı yaşandı. Bu ürünlerin fiyatları da iki katına çıktı. Tarlada üretilen pırasa, karnabahar, ıspanak gibi kış sebzelerinin ise don, sel gibi etkenler nedeniyle sökümü yapılamadı. Hal böyle olunca bu ürünlerinde fiyatlarında da yüzde 30 ila 50 arasında artış yaşandı. Martta havaların ısınmasıyla birlikte üretimin de artacağına dikkat çeken sektör temsilcileri, fiyatların ise yarı yarıya düşeceğini söyledi.



HASILAT 10'DA 1'E DÜŞTÜ

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya'nın sert bir kış ayı geçirdiğini belirterek, "Gece ile gündüz arasında 10 dereceyi aşan sıcaklık farkları var. Bazı bölgelerimizde ise hortum ve seller yaşandı. Bu gibi etkenler sera üretimini çok olumsuz etkiliyor" dedi. Patlıcan, salatalık, biber gibi ürünlerde verim için yüksek sıcaklığın gerektiğini anlatan Alp, "Soğuklar nedeniyle bu ürünler uykuya geçti, verim düştü. 500 kilogram ürün elde edilen seralarda şimdi 50 kilogram ürün alınıyor. Hasılat 10'da bire düştü" diye konuştu.







Antalya'da üreticiden domatesin türüne göre 6 ila 11 TL arasında çıktığını anlatan Alp, "Biber 17-22 TL arasndı. Patlıcan ve salatalık 20 lira. Kabak ise 16 lira" şeklinde konuştu. Martta havaların ısınmasıyla birlikte verimin de artacağını anlatan Alp, şöyle dedi: "Özellikle 20 Mart'tan itibaren ürün hasılatı artar. Bu dönemde 10-12 günde yetişen ürünler mart sonunda 3-4 güne büyür. Sera başına üretim de 700 kilograma kadar çıkar. Hal böyle olunca fiyatlar en az yarı yarıya iner, hatta mahsule göre daha fazla fiyat düşüşü bile görülebilir."



ZARARIN YARISI TARSİM'DEN

Antalya'daki birçok seranın devlet teşvikiyle sigorta yaptırdığını anlatan Alp, "Şu anda seralardaki zarar henüz ölçümlenemedi. Ancak devletimiz burada TARSİM aracılığıyla çiftçimize destek oluyor. Zararın yarısını TARSİM ödüyor. Aynı şekilde girdi maliyetlerinde de bir destek bekliyoruz. Girdi maliyetlerinin yüzde 50'sine katkı sunulursa üretimdeki sorunların büyük bir bölümü çözülür" dedi.