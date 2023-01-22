Seçimlerin güvenliği yerli sisteme emanet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihini 14 Mayıs olarak işaret ettiği seçimlerin güvenliği üst düzey teknolojiye sahip yerli seçim bilişim sistemi (SEÇSİS) ile sağlanacak.YSK'nın kullanımına sunmak üzere Havelsan tarafından "Derinlemesine savunma" mimarisine göre tasarlanan SEÇSİS, internet ortamından izole edilmiş güvenli bir iç ağ ile çalışıyor.Sistem ilk olarak seçim öncesi nüfustan aldığı bilgilerle 18 yaş üstü vatandaşları tespit ediyor. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Aile Bakanlığı gibi kurumlarla iletişim kurularak tutuklu, asker, askeri öğrenci ve engellilerle ilgili bilgiler toplanarak seçmen kütükleri oluşturuluyor.Akıllı sandık sonuç sistemi, girilen sonuçları yerleşim yeri bazlı analiz ediyor, kaydırma yapılarak hatalı girilmiş sonuç olursa kullanıcıyı uyarıyor.