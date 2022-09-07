SEDDK: Firmalar sermaye artırsın

Sigortacılıkve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Akif Eroğlu, trafik alanında zararın 5 milyar TL'ye kadar çıktığını belirterek, "Şirketlerin katlandığı yüksek bir tutar var. Zarar geçen yıla göre 2 milyar liradan 5-6 milyar TL'ye geldi. Trafik branşında yaşadığımız sorunlardan dolayı sektörümüzün sermaye ihtiyacı arttı. Bu açık nedeniyle şirketlerimizden sermaye artırımı talep ettik" dedi. Trafik alanında yapısal sorunları çözecek olan bir yol haritasının ekim ayında açıklayacaklarını belirten Eroğlu, "Tahkim sisteminde operasyonel iyileştirmeler, kişi temelli poliçe, doğrudan tazmin gibi ana başlıklarımız var. Hatta serbest tarifeye geçişi de düşünebiliriz sonraki adımlarda" şeklinde konuştu./EKONOMI