Şehit yakınları ve gazilerin aylığı 4 bin liraya yükseldi

Türkiyeşehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nca şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktarı 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nca 15 Temmuz darbe girişiminde ve İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere düzenli olarak aylık maddi destek sağlanıyor.Şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine aylık ödenen destek miktarı, 26 Ekim 2022'de alınan kararla yüzde 53.84 artırılarak bugünden geçerli olmak üzere 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Yeni miktarlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplam 11 milyon 912 bin lira, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 384 bin lira ödendi. Böylece Kasım 2022'de vakıf tarafından hak sahibi şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına toplam 12 milyon 296 bin lira yatırılmış oldu. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahipleri için toplanan ve vakfın hesaplarına aktarılan şartlı bağışları, aylık ödemeler şeklinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyor.VAKFIN kurulduğu tarihten bu yana tüm hak sahiplerine 1 Kasım 2022'de yapılan ödeme de dahil olmak üzere toplam 194 milyon 574 bin lira destek sağlandı. Vakfın banka hesaplarında 27 Ekim 2022 tarihi itibarıyla toplam 334 milyon 230 bin 682 lira 40 kuruş bulunuyor. Vakıf, şehit çocuklarına yönelik kültürel geziler ve sportif faaliyetler de düzenliyor.