Şekerbank’tan PANKOBİRLİK işbirliğiyle çiftçilere destek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, PANKOBİRLİK ile gerçekleştirdiği yeni iş birliğiyle üye kooperatifler ve çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Banka bu kapsamda PANKOBİRLİK üyesi kooperatif ve çiftçilerin nakit ihtiyaçlarını avantajlı faiz oranları ile karşılıyor. İş birliği kapsamında tarımsal girdilerini anında karşılayan çiftçiler, ödemelerini ise hasat zamanı yapıyor.

Banka, birliğe bağlı Hasat POS üzerinden Hasat Kart'ını kullanan çiftçilere tohum, gübre, yem, zirai ilaç, akaryakıt ve ekipman gibi tarımsal girdileri için 5 aya varan vade ve sıfır faiz avantajıyla alışveriş yapma imkanı da sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Bireysel, İşletme ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, PANKOBİRLİK'e bağlı alt kooperatiflere ve üye çiftçilere avantajlı koşullarda finansal destek sağlamak üzere yeni bir iş birliği gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kumoğlu, "İşbirliğimizle PANKOBİRLİK üyesi çiftçilerin tarlalarını tek noktadan yönetebilecekleri çok sayıda avantaj sağlayan dijital çözümler de sunacağız. Bankamızın sağladığı dijital çözümler sayesinde de çiftçilerimizin ürünlerini daha az maliyetle, verimli ve kaliteli yetiştirebilmelerine imkan sağlamayı hedefliyoruz. Bu güzel ve anlamlı işbirliği için PANKOBİRLİK yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"TARIMIN GELECEĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ADINA YAPILAN İŞ BİRLİĞİ"

PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan da yüzde 100 yerli sermaye ile tamamen üyelerinin kendi imkanlarıyla oluşturduğu, çiftçinin dostu, ortaklarının tarımsal faaliyetlerinde kullandıklarını belirtti.

Demirhan, Her türlü girdinin teminini, dağıtımını, denetimini ve koordinasyonunu yapan Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin üst örgütü ve temsilcisi olan Birlik ile Şekerbank arasında 2022 Şubat ayında başlatmış oldukları işbirliğinin kapsamını genişleterek gerek Kooperatiflerinin gerekse çiftçilerinin tarımsal faaliyetlerini geliştirmek adına önemli ve yeni bir adımın atıldığını vurgulayarak, "Tarımın geleceği ve sürdürülebilirliği adına yapılan iş birliği için Şekerbank yönetimine ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz." açıklamasında bulundu.