TÜRKReasürans, sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlama misyonunu yerine getirmek için bir adım daha atarak IUC Group ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliği ile Non-Marine Underwriting & Reinsurance Eğitimi düzenledi. Bu uluslararası eğitim ülkemizde ilk defa bir reasürans şirketi tarafından, hem yerli hem yabancı sektör çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimin amacı, piyasadaki son gelişmeleri takip etmek ve uluslararası en iyi uygulamalar için temel oluşturmaktı. Sigortacılık ve reasürans alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip profesyonel sektör temsilcileri tarafından yürütülen eğitim, katılımcılara kendileriyle benzer deneyimlere sahip sektör çalışanları ile fikir alışverişinde bulunma şansı sunarken aynı zamanda katılımcıların analitik uzmanlık düzeyini de artırmayı hedefledi.Eğitimin açılış konuşmasını yapan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, "Hepinizin bildiği gibi çok genç bir reasürans şirketiyiz. Eylül 2019'da kurulduk, henüz 3 yıl oldu. Ancak bu 3 yılda Türk sigorta sektörüne büyük değer katan adımlar attık. Bugün itibarıyla Türkiye pazarında 31 reasürans programına katılım sağlıyoruz. Şüphesiz ki yerel reasürans kapasitesini artırmak ana hedefimiz olmakla beraber tek hedefimiz değildi. Nihai hedefimiz, global ölçekte kapasite sağlayan bir reasürans şirketi olmaktır. Öte yandan sektöre yönelik eğitimler düzenlemek ve sektöre değer katmak bizim için son derece önemli. İlerleyen zamanda eğitim içeriklerini genişletmeyi ve Türk sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız eğitimlerimizi devam ettirmeyi umuyoruz" dedi.