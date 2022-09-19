“Sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz”

YENİ Ekonomik Program kapsamında, "Ekonomik Dengelenme" ve "Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme" hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacı ile 2019 yılında kurulan Türk Reasürans 3. yılını geride bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, "Türk Reasürans olarak faaliyete geçtiğimiz 6 Eylül 2019 tarihinden itibaren, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artırmak, yurt dışına aktarılan reasürans primlerini yurt içinde tutmak ve sektöre katkı sağlayacak projeler geliştirmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürdük. Sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi. "Bugün itibarıyla yurt içinde yerleşik 26 sigorta şirketi ve 5 kuruma trete ve ihtiyari reasürans alanında teminat sağlıyoruz. Dünya coğrafyasına yayılmış 17 ülkede yerleşik 25 sigorta ve reasürans şirketine reasürans kapasitesi sunuyoruz. Beş kıtada 61 farklı ülkeye güvence ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz" diyen Eren, Türk Reasürans'ın global pazarlarda bilinen bir marka olması için azimle çalıştıklarını belirtti. 2021 yılında tüm dünyada pandeminin olumsuz etkileri yaşanırken, 1 milyar 820 milyon lira prim üreterek, yılı 290 milyon lira kâr ile kapatan Türk Reasürans, 3. yılının ilk yarısında ise 1 milyar 725 milyon prim üreterek, 256 milyon kâr elde etti. Türk Reasürans'ın öz kaynakları geride bıraktığı 3 yılda 1 milyar 125 milyon liraya yükselirken, aktifleri de 3,2 milyar liraya ulaştı. Yılın çok daha iyi finansal sonuçlar ile kapatılacağı öngörülüyor. Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, "Kurulduğu ilk günden beri heyecan ve azimle çalışan, temas ettiği her alan ve kurumda fark yaratan sonuçlar ortaya koyan ve 'global bir Türk markası olma' hedefine gün geçtikçe daha da yaklaşan Türk Reasürans'ta, ülkemiz için üstlendiğimiz büyük bir misyon ve daha nice hayallerimiz var" dedi.