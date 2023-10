Selçuk Bayraktar: Bugüne kadar düzenlenen 9 TEKNOFEST’te 2 milyon gencimiz projeleriyle yarıştı

TEKNOFEST, son gününde İzmir'de büyük heyecanla devam ederken, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in kapanış ve ödül töreni çerçevesinde önemli açıklamalarda bulundu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bugüne kadar düzenlediğimiz 9 TEKNOFEST'te yaklaşık 2 milyon genç kardeşimiz projeleriyle yarıştı, 9 milyondan fazla ziyaretçi TEKNOFEST'e gelerek geleceğin Türkiye'sinin havasını soludu. Bahsettiğim 2 milyon gencimizin başvurusuna sıradan bir rakam gibi bakmayın. Bu başvurular, milletimizin geleceği, bizim yarınlarımızın, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki liderliğinin teminatıdır" diye konuştu.



"BU DÖNEM BİR BAŞLANGIÇ OLSUN"



Gençlerin gözünde ışık gördüğünü dile getiren Bayraktar, "Bu ışık bağımsızlığımız için mücadele eden ecdadımızın gözlerindeki ışıkla aynı, bu ışıkla sadece bugün değil yarını da insanlık için birlikte aydınlatacağız. Gelin sizlerle birlikte bir söz verelim, hep birlikte ahdedelim, Türkiye Yüzyılı yüksek teknolojide bayrağımızı en yükseklere çektiğimiz dönemin başlangıcı olsun" dedi.



"TEKNOLOJİYLE KOPMUŞ BAĞIMIZI TEKRAR KURUYORUZ"



21. yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını vurgulayan Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesi, TEKNOFEST'le kök salmaya devam ediyor. Bir fidan toprakta ne kadar derin kök salarsa gökyüzüne de o kadar yüksek uzanır. Bizler de 'köklerden göklere' diyerek gururla geleceğe uzanıyoruz. Her TEKNOFEST sizlerin desteğiyle bir öncekinden daha güçlü ve ihtişamlı bir hal alıyor. Teknolojiyle yüzyıllardır kopmuş olan bağımızı tekrar kuruyoruz. Umudumuz her sabah yeniden doğuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır.' Türkiye artık uyandı. Biliyoruz ki bu millet uyandığında yeryüzünde onu tutabilecek bir güç doğmamıştır" ifadelerini kullandı.



"TERÖR SALDIRISINI KINIYORUM"



Ankara'daki terör saldırısını kınayan Bayraktar, "Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen hain terör örgütünün saldırısını kınıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Herkes bilsin ki Türk milleti birdir, bu meydandaki gibi beraberdir. Yüksek teknolojisi ile TSK'daki yürekle her türlü maraza karşı koymaya gücü yeter. Tüm ülkemize kastetmeye çalışan kesimler bu meydandaki birliği beraberliği görebilir" dedi.



Törende, Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine yönelik düzenlenen Deneyap Makeathon ve Girişim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinliklerde Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ekiplerine plaket takdim edildi.