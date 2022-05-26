Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST’İ çocuklarımızın hayallerinin sınırı olmasın diye yapıyoruz

"KARABAĞ AYNI ZAMANDA KARDEŞLİĞİMİZİN ZİRVESİDİR"

Selçuk Bayraktar, toplumsal seferberlik ruhuyla gerçekleştirildiğinde, yüksek teknoloji geliştiren bir toplum olma hedefine daha da yaklaşıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Başaracağına inanmayan bir insan nasıl mücadele edebilir, amacına nasıl varabilir? Bu nedenle tüm bu meselenin özü inanmaktan geçiyor. İnsanı en zor anda dahi motive eden unsurlar inancı ve hedefleridir. Genç kardeşlerim, 'ne' sorusundan daha çok, 'nasıl' ve 'neden' sorularını önceleyin. Merhum babamız Özdemir Bayraktar'ın da bizlere nasihatinde olduğu gibi sizler de hakkı üstün tutmayı yaşam gayesi edinin. İnancımızın rehberliğinde asla pes etmeyin. Güzel ahlak ve etikten ayrılmayın. İnanarak başladığınız işlerde ailenize, ailenizden de öte milletinize, milletinizden de öte insanlığa fayda sağlamayı amaç edinin. İnanıyorum ki eğer bu hususlara değer vererek çalışırsanız yaptığınız işte dünyanın en iyisi olabilirsiniz.