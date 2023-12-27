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Giriş Tarihi: 27.12.2023 11:00 Son Güncelleme: 27.12.2023 11:01

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 1. dönem sınav tarihleri belli oldu

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 1. dönem sınavı, 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek.

AA
Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 1. dönem sınav tarihleri belli oldu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024/1 dönemi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 2-31 Ocak 2024, tekrar katılacaklar için 1-15 Mart 2024 olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

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Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 1. dönem sınav tarihleri belli oldu
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